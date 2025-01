Kad jūties ne savā ādā jeb izdegšanas un depresijas brīdinājuma signāli

Ziema ir tumšākais gada laiks, kad mentālā veselība bieži tiek pakļauta īpašiem izaicinājumiem. Saskaņā ar 2024. gada "Kantar" pētījumu* 41 procents aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pēdējos gados pievērsuši pastiprinātu uzmanību mentālās veselības jautājumiem tādiem kā izdegšana un depresija . Profesionālā palīdzība var būtiski uzlabot emocionālo labsajūtu, palīdzot ne tikai risināt jau esošās grūtības, bet arī preventīvi pasargāt no to attīstības. Kā atpazīt brīdinājuma signālus un saprast, kad ar paša spēkiem vairs nepietiek, skaidro psihologs Emīls Ūdris.

Ilgstoša nomāktība un motivācijas trūkums

Nomāktību var salīdzināt ar biezu segu, kas klājas pāri cilvēka dzīvei. Tās ietekmes lauks ir visai plašs – no darba pienākumu veikšanas līdz attiecībām ar ģimeni un draugiem. Pirmie simptomi parasti izpaužas nemanāmi – sākotnēji cilvēks var justies noguris, izsmelts vai vienkārši "ne savā ādā", taču vēlāk šīs sajūtas padziļinās. Aktīvam un azartiskam cilvēkam iemīļotas aktivitātes vairs nesagādā prieku vai pat šķiet apgrūtinošas. Ilgstoša nomāktība, līdztekus fiziskam izsīkumam, motivācijas trūkumam un grūtībām koncentrēties, īpaši tad, ja tā ilgst vairāk nekā divas nedēļas, var liecināt par depresīviem traucējumiem jeb depresiju, kurai nepieciešama profesionāla palīdzība. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka no depresija cieš vairāk nekā 280 miljoni cilvēku visā pasaulē. Latvijā tie ir aptuveni astoņi procenti populācijas. Savlaicīga nomāktības atpazīšana un ārstēšana var palīdzēt novērst gan depresijas, gan citu nopietnu veselības problēmu attīstību.

Organisms ceļ trauksmi

Dažādi psiholoģiski un fiziski faktori, kā arī noteikti "likteņa sitieni" var radīt apstākļus, kad cilvēks sāk ciest no trauksmes. Fiziski tā liek par sevi manīt kā sajūta, ka "sirds dauzās kā traka", elpa kļūst sekla un ķermeni pārņem trīce vai svīšana. Ilgtermiņā trauksme var samazināt koncentrēšanas spējas, kā arī pastiprināt emocionālu un fizisku izsīkumu. Darba vidē, piemēram, cilvēks var izvairīties no jauniem pienākumiem, saskarties ar grūtībām lēmumu pieņemšanā un komunikācijā, kas būtiski pasliktina darba kvalitāti, samazina produktivitāti un negatīvi ietekmē attiecības ar kolēģiem. Pētījumi liecina, ka dažādi trauksmes traucējumi skar aptuveni četrus procentus cilvēku. Elpošanas vingrinājumi, regulāras fiziskās aktivitātes un meditācija daļai var līdzēt trauksmes seku mazināšanai. Tomēr ievērojamu grūtību gadījumā ieteicams vērsties pie speciālista, kas palīdzēs strādāt ar trauksmi gan seku līmenī, gan tās pamatos.

Mainās miega un ēšanas paradumi

Prāts iekrīt negatīvās domās

Prāts apstrādā tūkstošiem dažādu domu, daļa no tām ir neapzinātas un atkārtojas dienu no dienas. Kad domas par stresu un tā avotiem griežas nebeidzamā karuselī, to sauc par rumināciju jeb sarunvalodā par ruminēšanu. Domu saturs var atšķirties atkarībā no cilvēka un viņa mentālā stāvokļa, taču bieži vien tās saistītas ar neveiksmēm, bezcerību, neatrisinātiem konfliktiem vai citiem notikumiem, kas izraisījuši negatīvu pieredzi. Ruminācija kļūst īpaši problemātiska, kad tā sāk traucēt miegu, pasliktināt attiecības vai veicināt psiholoģisko pārslodzi, kas savukārt paaugstina depresijas un trauksmes risku.