Pastaigas ar apsmagojumu – laba ideja fiziskās formas uzlabošanai?

Staigāšana ir viena no labākajām kardiovaskulārās vingrošanas formām. Pastaiga būs saudzīga pret locītavām, pieejama lielākajai daļai cilvēku un par to nav jāmaksā ne cents. Tomēr, lai palielinātu sirdsdarbības ātrumu un sadedzinātu tādu pašu kaloriju daudzumu kā citās fitnesa formās, piemēram, skriešanā vai riteņbraukšanā, staigāšana prasa vairāk laika un intensitātes. Tāpēc daži cilvēki apsver iespēju staigāt ar apsmagojumu. Cik laba ideja tā ir? Skaidro portāls "Healthline".

Staigāšana ar potīšu apsmagojumu

Īsiem gājieniem fizioterapeits Sami Ahmeds no "The Centers for Advanced Orthopaedics" iesaka pievienot apsmagojumu pie potītēm, ne vairāk par apmēram pusotru kilogramu smagu. Tas var stiprināt ikru muskuļus, kvadricepsus un gūžu saliecējus, vienlaikus izaicinot arī ķermeņa dziļo muskulatūru.