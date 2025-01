Latvijā radīts digitāls dzemdes kakla vēža risku izzināšanas tests

Dzemdes kakla vēzis ik gadu tiek atklāts katrai sešpadsmitajai sievietei, un tā ir viena no biežākajām ļaundabīgajām saslimšanām sievietēm līdz 45 gadu vecumam. Lai arī dzemdes kakla vēzi iespējams atklāt un ārstēt vēl priekšvēža stadijā, Latvijā saslimstība un mirstība no tā joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Turklāt pārāk bieži vēzis tiek atklāts vēlīnās stadijās. Viens no galvenajiem iemesliem – sievietes neapzinās, ka viņas riskam pakļauj dzīvesveids un citi, šķietami, ikdienišķi faktori.

Atzīmējot vispasaules Dzemdes kakla vēža modrības mēnesi, janvārī digitālais veselības jaunuzņēmums "Longenesis" sadarbībā ar "Merck Sharp & Dohme" (MSD) platformā skrinings.lv laidis klajā tiešsaistes testu dzemdes kakla vēža riska izzināšanai. Zinātniskajos pētījumos balstītais tests piedāvā iespēju laikus identificēt katras sievietes individuālos riska faktorus un veikt nepieciešamos pasākumus veselības uzraudzībai un uzlabošanai. Digitālā testa izveide, papildus skrīningam un vakcinācijai, ir būtisks solis sieviešu veselības profilaksē, jo veicina informētību un motivē regulāri veikt medicīniskās pārbaudes.

Platformas skrinings.lv dzemdes kakla vēža risku izzināšanas tests ir paredzēts, lai ļoti vienkāršā veidā un saprotamā valodā informētu sievietes par to, kas ir dzemdes kakla vēzis, kādi ir riski ar to saslimt, ko sieviete var darīt, lai šos riskus mazinātu. Testa veidotāji analizēja vairāk nekā 100 publikācijas, kur pētīts, kā dažādi dzīvesveida faktori, profilaktiskas darbības un sieviešu uzvedība var ietekmēt dzemdes kakla vēža attīstību. Testa pamatā ir pilnīga personalizācija, kas to atšķir no ierastajām tiešsaistes aptaujām. Izzinošais pārskats, ko sievietes saņem pēc testa aizpildīšanas, tiek individuāli pielāgots iesniegtajām atbildēm. Tas nozīmē, ka, aizpildot testu, sieviete saņem savu individuālo risku izvērtējumu un tieši viņai aktuālus ieteikumus dzemdes kakla vēža profilaksei.

"Mūsu mērķis ar digitālo tehnoloģiju palīdzību personalizēt prevencijas ceļu un atbalstīt sievietes Latvijā. "Skrīnings.lv" platformas dzemdes kakla vēža risku izzināšanas tests kalpos par uzticamo ceļvedi, kas digitāli ir pieejams skaidrā un interaktīvā veidā katrai sievietei ērtā laikā un vietā. Esmu pateicīgs, ka, apvienojot tehnoloģiju un veselības inovāciju jomas ekspertu, veselības aprūpes speciālistu, kā arī epidemiologu spēkus, mēs turpinām stiprināt profilakses kultūru Latvijā," sacīja SIA "Longenesis" digitālā veselības jaunuzņēmuma līdzdibinātājs Emīls Sjundjukovs.

99 procentos gadījumu šo saslimšanu izraisa cilvēka papilomas vīruss (CPV). Par laimi, tas ir viens no retajiem vēža veidiem, kuru iespējams diagnosticēt priekšvēža stadijā, kā arī no kura sevi pasargāt var ar vakcīnu. Testa izveide ir nozīmīgs solis dzemdes kakla vēža apkarošanā, izmantojot tehnoloģiskus risinājumus.

"MSD sadarbībā ar "Longenesis" un vadošajiem ekspertiem ar lepnumu uzsāk dzemdes kakla vēža riska izzināšanas rīka ieviešanu Latvijā. Šī iniciatīva atspoguļo mūsu apņemšanos nodrošināt cilvēkiem zināšanas un resursus, lai novērstu dzemdes kakla vēzi – vienu no novēršamajām, bet ļoti postošajām slimībām. Apvienojot inovatīvas tehnoloģijas un zinātni, mēs vēlamies ne tikai veicināt informētību un agrīnu diagnostiku, bet arī sniegt cerību ģimenēm un sabiedrībai kopumā," iezīmē Armens Manukians, MSD vadītājs Baltijas valstīs.

Vadlīnijas, kuras tiks sniegtas pēc testa izpildīšanas, ļaus katrai sievietei, konsultējoties ar savu ārstu, pieņemt personalizētus lēmumus par savas veselības saglabāšanu. Šādi digitāli veselības aprūpes risinājumi nodrošina, ka informācija pieejama arvien lielākam cilvēku skaitam, tajā skaitā Latvijas reģionos. Projekta veidotāji cer, ka tas mudinās sievietes arvien vairāk atsaukties arī uz valsts apmaksāto skrīningu, kas reizi trijos gados pieejams sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem.

Testu atzinīgi novērtē gan veselības aprūpes speciālistu asociācijas, gan valsts pārvalde, tā kā apkopotie dati palīdzēs veselības aprūpes sniedzējiem un lēmumu pieņēmējiem identificēt problemātiskās jomas un uzlabot profilakses pasākumus.

"Izmantot iespēju un piedalīties skrīningā ir katra cilvēka izvēle un atbildība. Šodienas pasākums apliecina ārstu iniciatīvu ieviest inovatīvus risinājumus skrīningam un rast veidus, kā dažādot uzrunāšanas metodes un veicināt lielāku atsaucību. Tas ir lielisks piemērs sadarbībai ar privāto sektoru, rodot jaunas iespējas tam, kā digitālie risinājumi var uzlabot ārstniecības procesu," iezīmē Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos Aiga Balode.

Foto: Publicitātes foto

Veselības aprūpes speciālisti uzsver, ka pats galvenais ir regulāri konsultēties ar savu ārstu, lai pēc iespējas ātrāk pamanītu jebkādas izmaiņas un pārrunātu dzemdes kakla vēža profilakses metodes. Pētījumi liecina, ka vakcinācija kopā ar regulāri veiktu skrīningu var samazināt risku saslimt ar dzemdes kakla vēzi pat līdz pat 94 procentiem.

Par dzemdes kakla vēzi

Dzemdes kakla vēzis ir ļaundabīga slimība, kas attīstās dzemdes kakla šūnās. Vairāk nekā 99 procentos gadījumu to izraisa augsta riska cilvēka papilomas vīruss (CPV), ar kuru savas dzīves laikā inficējas 80 procenti cilvēku tieša kontakta veidā – caur ādu vai gļotādu, tostarp dzimumkontakta (gan vagināla, gan anāla, gan orāla) laikā. Dzemdes kakla vēzi var novērst, veicot vakcināciju pret CPV, lai aizsargātu sievieti no visbiežāk sastopamo CPV tipu izraisītajām saslimšanām – dzemdes kakla vēža, vulvas, maksts vēža un anālās atveres pirmsvēža izmaiņām un vēža.

Izvērtējot dzemdes kakla skrīninga rezultātus, iespējams konstatēt izmaiņas dzemdes kaklā, kas var norādīt uz pirmsvēža stadiju. Ja šī diagnoze apstiprinās, veicot organismam saudzējošu, neinvazīvu ārstēšanu, sieviete var sevi pasargāt no vēža iestāšanās un nopietnām manipulācijām, piemēram, ķīmijterapijas. Gan laicīga dzemdes kakla vēža skrīninga apmeklēšana, gan vakcinācija pret CPV, ko Latvijā par valsts līdzekļiem nodrošina ģimenes ārstu praksēs zēniem un meitenēm no 12–18 gadu vecumam, ir ieguldījums savā un bērnu veselībā. Lai gan vakcinācija ir visefektīvākā, ja to veic, pirms personas kļūst seksuāli aktīvas, tā joprojām ir efektīva arī vecākiem pusaudžiem un pieaugušajiem.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!