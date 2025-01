Uztura pamatformula: kā dzīvot bez diētām un pārēšanās

Jaunais gads ierasti saistīts ar apņemšanos uzsākt dažādas pārmaiņas, tomēr vēlme uzlabot savu ikdienas ēdienkarti Latvijas iedzīvotāju vidū nav tā populārākā izvēle. "Iedzīvotāji joprojām mēdz pievērst uzturam tikai fragmentāru uzmanību, priekšroku dodot ātriem risinājumiem un diētām, nevis ilgtermiņa izmaiņām. 2024. gada uztura modes tendences, piemēram, "volume eating" (apjoma ēšana) un "food noise" (uzmācīgas domas par ēdienu), nav jaunums – to pamatā ir vienkāršs risinājums – ēdienkartes sakārtošana. Aicinu izmantot gadu mijā iegūto motivāciju, lai rūpētos par veselību visa gada garumā un atrastu sev piemērotāko uztura formulu," uzsver Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas uztura speciāliste Eva Šmite.

"Ķekava Foods" veiktā aptauja liecina, ka divas trešdaļas respondentu neplāno mainīt savu uzturu, bet 14 procenti atzīst, ka par to nemaz nav domājuši. Šāda tendence saglabājas jau otro gadu pēc kārtas. Iepriekšējie dati parādīja, ka izmaiņas neplānoja 67 procenti iedzīvotāju un vēl 12 procenti par to nebija domājuši.

Vismazāk veselīgam uzturam vēlas pievērsties vīrieši un iedzīvotāji vecuma grupā 40 – 59 gadi

Kopumā iedzīvotāji, kuri plāno pārskatīt savu ēdienkarti un ēst veselīgāk ir ļoti maz, šādu apņemšanos pauduši vien 5 procenti no aptaujātajiem. Īpaši maz to ir 50–59 gadu vecuma grupā (1 procents) un vīriešu vidū (3 procenti). "Šos satraucošos skaitļus ietekmē maldīgais uzskats, ka veselīgs uzturs ir tikai svara samazināšana, izslēdzot noteiktas produktu grupas. Pārtika ļoti būtiski ietekmē mūsu veselību kopumā un mēs, ārsti, to redzam regulāri visās vecuma grupās. Patiesībā ceļš uz veselīgu uzturu sākas ar mazām izmaiņām – samazinot pārstrādātu ēdienu lietošanu, uzturā iekļaujot vairāk olbaltumvielu un dārzeņu. Šādas izmaiņas uzlabos pašsajūtu un sniegs ķermenim nepieciešamo enerģiju," atgādina uztura speciāliste.