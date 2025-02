Miegs ir ideāls... līdz pulkstenis nosit trīs naktī

Tiec galā ar savām domām. Viens no iemesliem, kāpēc nevari nakts vidū iemigt, ir tas, ka smadzenes beidzot atradušas brītiņu laika, lai apstrādātu dienā notikušo. Ja ar to pārāk aizraujas, miegs vairs nenāks. Tiesa, nav iespējams nemaz nedomāt. Taču varam iztēloties, ka domas nāk un aiziet, gluži tā kā titri filmu beigās. Šādi, atrodot praksi, kas palīdz novērst smadzenes no intensīvas domāšanas, iemigt būs daudz vieglāk.