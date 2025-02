"Brīnumtablete nepalīdzēs". Kas ir pirmā palīdzība bezmiega gadījumā?

Aptuveni katrs desmitais cilvēks cieš no hroniska bezmiega. Tas negatīvi ietekmē pašsajūtu, rada dažādus veselības riskus, mazina produktivitāti darbā un tādējādi ilgtermiņā arī kopējo sabiedrības labklājību, tāpēc bezmiegu nevajadzētu ignorēt. Hronisks bezmiegs nav ārēju apstākļu radīta problēma – lielākoties cilvēki to sev "sagādā" paši ar nepareiziem un neveselīgiem domāšanas un uzvedības modeļiem. Un nekāda brīnumtabletīte nelīdzēs, būs jāķeras pie darba pašam ar sevi, norāda ārste psihiatre, KBT terapeite Natālija Bērziņa.

Kad jāsāk uztraukties?

Viena vai divas caurāka miega naktis mēnesī ir patraucēts miegs , bet tas nav bezmiegs. Hronisks bezmiegs ir klīniska diagnoze, par kuru var runāt, izpildoties noteiktiem diagnostiskiem kritērijiem: cilvēkam ir grūti iemigt ilgāk par pusstundu, viņš naktī mostas un nespēj atkal aizmigt, no rīta pamostas agrāk, nekā vajadzētu, nākamajā dienā slikti jūtas, ir grūti koncentrēties, pasliktinās atmiņa, un simptomi atkārtojas vismaz trīs naktis nedēļā katru nedēļu vismaz triju mēnešu garumā. Ja miega traucējumi ilgst divas, trīs nedēļas, bet ne ilgāk par mēnesi, var runāt par akūtu bezmiegu, un tā lielākoties ir reakcija uz kādu krīzi.

Nepareizas metodes bezmiegu tikai vairos

Akūts bezmiegs atsevišķos gadījumos var pāriet pats no sevis, bet bieži vien tas kļūst hronisks, cilvēkam to veicinot ar nepareizu domāšanu, rīcību un stratēģijām. Viena no apšaubāmākajām metodēm cīņā ar bezmiegu ir centieni agrāk iet gulēt vai par katru cenu censties iemigt. Kāpēc tas nepalīdzēs?