Vai lūpas var kļūt "atkarīgas" no lūpu balzama?

Vai bieži gadās tā – uzklāj iecienīto lūpu balzamu, bet šeku, reku! Lūpas atkal sausas. Jāziež no jauna – atkal un atkal, un atkal... Kāpēc tā? Vai pie vainas kādas konkrētas vielas lūpu balzamā, kas padara tās "atkarīgas" no produkta? To skaidro eksperti.