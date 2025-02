Aizbēgt no ziemas uz vasaru. Kā krasa klimata maiņa ietekmē veselību

Bieži vien ziemā gribas kaut uz dažām dienām aizbēgt uz siltajām zemēm, kur ir pludmales, jūra, saule... No šādas atpūtas ir ļoti daudz ieguvumu . Pie jūras pavadītais laiks uzlabo mentālo veselību un stimulē fiziskās aktivitātes. Savukārt saule – tās mums ziemā trūkst . Tieši saules gaismas ietekmē organisms izstrādā D vitamīnu un melanocītstimulējošo hormonu, kura trūkums tumšajā gada periodā var pastiprināt trauksmi un depresiju, pasliktināt spēju mācīties un samazināt motivāciju. Taču pastāv viedoklis, ka strauja klimata maiņa var negatīvi ietekmēt imūnsistēmu, gremošanu, bioritmus un pat psihi. Ko par to saka zinātne?

Imunitāte atvaļinājumā: mīti un patiesības par krasu klimata maiņu

Pētījumi liecina , ka vienkārša temperatūras maiņa no mīnusiem uz plusiem nevar izraisīt imūnsistēmas traucējumus.

Tomēr pastāv nepielūdzams fakts: daudzi cilvēki novēro, ka pēc lidojuma no aukstās klimata joslas uz siltāku vai, atgriežoties ierastajā klimatā, viņu pašsajūta pasliktinās. Zinātnei nav precīzu datu par to, kas tieši to izraisa un cik lielā mērā tas ir saistīts ar imūnsistēmas darbību. Tāpēc varam balstīties tikai uz ticamākajiem faktoriem, un tie ir divi.