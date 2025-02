Skatuves profesijas neveicina drošību par nākotni

Markus Riva ir vieglāk lietojams vārds, it īpaši ārzemēs, un, iespējams, pašos pirmajos karjeras gados Markus Riva ļāva Miķelim Ļaksam justies drošākam un pārliecinātākam par sevi, kāpjot uz skatuves. Tomēr tie laiki sen ir garām, un mūziķis atzīst – abas šīs viņa personības daļas ir cieši saistītas: "Es nestaigāju maskās. Ir, protams, reizes, kad tāda jāuzliek, jo cilvēks, kurš klausās koncertu un par to maksā, ir pelnījis priecīgu seju. Izklaides industrija ir sava veida teātris. Psiholoģiskais slogs ir liels, un šai profesijai nākas daudz ko upurēt. Taču es arī kopumā sevi asociēju ar kaut ko priecīgu un pozitīvu."

Viņaprāt, cilvēki pārāk bieži sevi nevajadzīgi izkaisa sīkās lietās, un mentālā veselība cieš no soctīklu ierakstiem un cepšanās par to, ko dara politiķi vai ko citi par mums domā: "Jācenšas stāvēt tam visam pāri, būt bigger than this – kā mana jaunā albuma nosaukumā. Vajag mazāk sēdēt soctīklos, gaidot, kad citi tevi novērtēs, labāk aiziet uz mežu un sajust īsto dzīvi."