Mūsdienās internetā ir pieejams plašs zobu balināšanas līdzekļu klāsts, kas sola pārsteidzoši ātri uzlabot smaidu – un tas viss par neticami draudzīgām cenām. Aplūkojot lētos Ķīnas veikalus, iespējams atrast teju visu: zobu balināšanas strēmeles, zobu pastas un citus gadžetus. Saprotams, ka šāds piedāvājums ir ārkārtīgi vilinošs – kāpēc gan maksāt 300 eiro par profesionālu balināšanu stomatologa kabinetā, ja šķietami to pašu var iegādāties par mazāk nekā 10 eiro? Tomēr, vai šie lētie risinājumi patiešām ir efektīvi un, galvenais, droši? To vaicājām estētiskās zobārstniecības speciālistei Lienei Bīnertei.

Gatavojot rakstu " Sapnis par perfektu smaidu: estētiskās zobārstniecības iespējas, izmaksas un ēnas puses ", ar zobārsti apspriedām to, cik šobrīd maksā perfekti balts smaids. Apskatījām dažādas alternatīvas – no vienkāršiem un lētiem risinājumiem līdz dārgākām un nopietnākām procedūrām. Plašāku uzmanību pievērsām trim populārākajām estētiskajām procedūrām: zobu balināšanai, kompozīta pārklājumiem un venīriem.

Lētās izvēles apdraud zobu veselību un nenodrošina solīto rezultātu

Vaicājot viedokli par zobu balināšanas strēmelēm no lētajiem Ķīnas veikaliem, speciāliste stingri norāda, ka no šādas izvēles pavisam noteikti būtu jāizvairās. Kāpēc? Pirmkārt, nav zināms, kas tieši ir aktīvā viela šajos produktos, jo tas bieži vien nav norādīts uz produkta iepakojuma. Ņemot vērā, ka strēmeles tiek pielīmētas pie zobiem un ilgstoši saskaras ar zoba virsmu, kas parasti ir skābā vidē, tās var radīt nopietnu kaitējumu zobu emaljai. Turklāt šie produkti ne tikai apdraud zobu veselību, bet visdrīzāk arī nenodrošinās solīto rezultātu.

"Nu jā, bet... Rezultāti taču tomēr ir," noteikti teiktu kāds, kurš regulāri seko līdzi "TikTok" video, kur tiek attainoti šo produktu bezgala burvīgie rezultāti. Zobārste nekavējoties norāda uz kādu būtisku detaļu: visbiežāk šie video, kuros it kā tiek izmantoti šie produkti, piemēram, violetā zobu pasta, ir ļoti maldīgi. "Jā, tie it kā rāda reālus cilvēkus ar reāliem rezultātiem, taču, ja paskatāmies uzmanīgāk, var pamanīt kādu svarīgu niansi... Pirmajā attēlā ir cilvēka dabiskie zobi, bet otrajā – jau venīri," atklāj Liene Bīnerte. Nu tad, lūk, tur nav ne miņas no zobu pastas sniegtā rezultāta! To panācis zobu tehniķis kopdarbā ar estētisko zobārstu.