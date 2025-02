Ginekoloģe: retas slimības diagnoze nenozīmē, ka cilvēkam nevarēs būt bērnu

Situācijas var būt dažādas – iespējams, ka pāris var tikt pie pēcnācējiem dabiskā veidā laikā, kad slimība ir labi kompensēta, grūtniecību īpaši rūpīgi plānojot kopā ar uzraugošo retās slimības speciālistu. Citā gadījumā rūpīgi jāizvērtē, vai grūtniecība nav pārlieku bīstama sievietes veselībai , palielinot risku, ka veselības stāvoklis var ievērojami pasliktināties retās diagnozes dēļ, bet vēl kādā reizē šie riski jāizvērtē attiecībā uz bērniņu, piemēram, vai pastāv risks slimību pārmantot. Protams, ir situācijas, kad pēcnācēju radīšana patiešām nav iespējama, taču konkrētas diagnozes nesaukšu, jo pat ar vienādām diagnozēm var būt atšķirīgi scenāriji. Retas slimības pacientes aprūpe ir speciālistu komandas darbs, kur vadošā loma ir uzraugošajam ārstam – viņš ir tas, kurš uzrauga slimības gaitu un pacientes veselības stāvokli un līdz ar to vislabāk pārzina, vai un kad tieši viņa paciente varētu īstenot ieceri par pēcnācēju radīšanu.

Dažkārt ir svarīgi izmantot iespēju un lemt par dzimumšūnu saglabāšanu nākotnei – to slimību gadījumā, kad ir liela iespēja attīstīties priekšlaicīgam olnīcu izsīkumam vai arī retās slimības ārstēšana var nelabvēlīgi ietekmēt dzimumšūnu veidošanos, skaitu un kvalitāti.

Tas, protams, atkarīgs no vēl citiem faktoriem, tostarp pašas diagnozes būtības, bet medicīniskā apaugļošana var būt viens no risinājumiem. Šādos gadījumos ir iespējams izmantot arī donoru (gan sievietes, gan vīrieša) dzimumšūnas, kā arī pirms embrija ievietošanas dzemdes dobumā ir iespēja veikt embriju preimplantācijas ģenētisko testēšanu. Īpaši būtiski tas ir gadījumos, kad pastāv augsts risks pārmantot ģenētisku saslimšanu. Ar testēšanas palīdzību implantācijai iespējams izvēlēties embrijus, kuri noteikto slimību nav pārmantojuši.

Ko no tā visa apmaksā valsts?

Svarīgi uzsvērt, ka ne tikai grūtniecība un pēcnācēju radīšana ir svarīga, runājot par reproduktīvo veselību. Būtiski arī drošā un efektīvā veidā izsargāties no grūtniecības, īpaši situācijās, kad grūtniecība var nopietni saasināt slimības gaitu un būt dzīvībai bīstama vai ārstēšanai lietotie medikamenti var nelabvēlīgi ietekmēt augļa attīstību. Pacientēm ar reto slimību tajos gadījumos, kad nepieciešams, drošai un efektīvai kontracepcijai jābūt pieejamai un valsts apmaksātai. Bērnu slimnīcas fonds šajā jomā atbalsta jauniešus, bet tā ir organizācijas iniciatīva, nevis valsts stratēģija.

Vēl kāds svarīgs aspekts – pacientiem, kuriem slimības dēļ ilgstoši jāsaņem imūnsupresīva terapija, ir augstāks risks attīstīties cilvēka papilomas vīrusa (CPV) izraisītām onkoloģiskām slimībām, un biežākā no tām sievietēm ir dzemdes kakla vēzis. Lai šo risku mazinātu, ļoti būtiski ir vakcinēties pret CPV. Latvijā no 12 līdz 17 gadus veciem jauniešiem tā ir valsts apmaksāta, bet bieži retās slimības atklāj vēlākā vecumā un vakcinācijas iespēja iepriekš nav bijusi, – tad šī CPV vakcīna jāapmaksā no personīgajiem līdzekļiem.