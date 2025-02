Turpmāk valsts apmaksātu dzemdes kakla vēža skrīningu veiks retāk – reizi piecos gados

No 2025. gada 1. jūlija sievietēm vecumā no 30 līdz 70 gadiem uzaicinājumi tiks sūtīti reizi piecos gados. Savukārt sievietes vecumā no 25 līdz 67 gadiem saņem uzaicinājumu reizi trijos gados. Kas attiecas uz krūšu pārbaudēm jeb uzaicinājumu nosūtīšanu veikt mamogrāfiju, – izmaiņu nebūs, vēsta Nacionālais veselības dienests (NVD).