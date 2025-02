"Viņam bija sapņi par nākotni, viņš gribēja dzīvot, bet depresija ņēma virsroku un 21 gada vecumā viņu nogalināja. Viņš sauca pēc palīdzības, bet to nesaņēma," tā par dēlu Artūru stāsta viņa mamma Renāte, kura pati jau 16 gadus cīnās un sadzīvo ar depresiju. Tāpēc sāp vēl vairāk, jo pati it kā sejā pazīst šo slimību, bet fiziskais attālums, lai dēlu izglābtu no depresijas pretīgajām ķetnām, bija 2000 kilometri. Bet tiem citiem – svešajiem, kas bija netālu, – bija vienalga, ka pēdējās dienās Artūrs slikti jutās. Pat mediķiem, kuru palīdzību jaunais vīrietis lūdza...