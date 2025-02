Arī atpūta ir jāplāno

Viņaprāt, daudz vērtīgāk būtu ieplānot brīdi atpūtai un reizēm atpūsties pat no sporta un vaļaspriekiem, darot neko, lai pasaudzētu savu veselību un paildzinātu laiku kopā ar mīļajiem ģimeni. Turklāt atpūtas plānošana mazina darbu un pienākumu gūzmas radīto bezcerību, pat ja viss neizdodas, kā iecerēts.

Mentālā veselība – tikpat svarīga kā fiziskā

Ja cilvēkam sāp zobs vai ir pneimonija, viņš iet pie ārsta, bet, ja jūtas slikti mentāli, cieš lepnā vientulībā. "Par to nav pierasts domāt," saka Ansis Klintsons. "Tā vietā labāk aiziet uz alkohola veikalu. Nav jau noslēpums, ka alkohols mūsu platuma grādos gadsimtiem ilgi ir galvenais mentālās veselības regulators. Acumirklī varbūt arī nostrādā, tikai – kādas ir sekas? Tikmēr mūsu ziemeļu kaimiņi somi ir ieviesuši nodokļu atvieglojumus tiem pilsoņiem, kuri cītīgi apmeklē sporta zāli. Ļoti cerīgs un labs piemērs ir Austrālija, kur izveidota īpaša bezmaksas mentālās veselības lietotne "Smiling Mind" gan bērniem, gan pieaugušajiem un kas skaidro un veicina mentālās veselības nozīmi, apzinātību, vienkāršas meditācijas. Starp citu, to var lejuplādēt un lietot arī katrs no mums šeit, Latvijā."