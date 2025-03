Kopā ar īsto ir vieglāk nesalūzt

Jānis atzīst – pašam īsti nav tādi brīži bijuši, kad pilnīgi viss brauc no kalna lejā, grūtākos brīžos kaut kā ir ticis galā paša spēkiem vai padalījies ar sievu. "Darbā neveiksmīgi brīži katram gadās," saka Jānis. "Ja ir ģimenē viss normāli, ir vieglāk, ja nav – tad gan cilvēki sāk meklēt iespējas to atrisināt citādi. Kad dēls sāka iet skolā, ģimene vairs nebrauca man līdzi uz ārzemēm. Sieva ar bērniem Latvijā, es viens pats ārzemēs, gadās sliktāka spēle, tu esi viens, viss slikti un domā – kam man to visu vajag. Tādos brīžos daudzi salūst – alkohols, cigaretes aiziet. Vai arī neveiksmīga dzīvesbiedre gadās, kamēr esi smuks, slavens un naudīgs, pieķeras, bet nauda beidzas, tu kļūsti nesmukāks, un viņa atrod citu. Tāpēc ir svarīgi būt kopā ar īsto cilvēku, lai arī neveiksmīgos brīžus var pārvarēt kopā. Tas noteikti palīdz. Labs piemērs arī ir svarīgs. Man ir bijuši labi piemēri ģimenē – brālis spēlēja basketbolu, brālis un māsa labi mācījās, un vecāki pastāvēja uz to, ka jāiegūst augstākā izglītība, un tagad man tas viss ļoti noder."