"Laika optimisms", "pašapmāns", "pasīva agresivitāte" un "laika aklums" – nereti tieši kāds no šiem iemesliem ir pamats pastāvīgai kavēšanai. Vai nu tas esi pats, kuram kāreiz gadījies aizkavēties, vai arī nemitīgi nākas gaidīt uz kolēģi, kurš kārtējo reizi nedaudz kavē tikšanos, šī problēma valda visur un pastāvēs vienmēr, taču kādi ir iemesli un kuri tad ir lielākie kavētāji?

Jaunāki cilvēki piedod kavētājiem un paši kavē

Uzņēmums ar nosaukumu "Meeting Canary", kura platformā var veidot attālinātas tikšanās, veikuši pētījumu, kurā piedalījušies 1016 pieugušie no Lielbritānijas, vēsta "The Guardian". Tajā atklājies, ka gandrīz puse jeb 46 procenti Z paaudzes jeb "Gen Z" darbinieki, kuri ir vecumā no 16 līdz 26 gadiem, parasti uz tikšanos ierodas ar piecu līdz 10 minūšu nokavēšanos. Vai tiešām 10 minūtes ilga kavēšana ir pielīdzināma būšanai laikā?