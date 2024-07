Pēdējos gados visai daudz tiek runāts par terminu "toksiskais pozitīvisms". To attiecinām uz brīžiem, kad mēs reaģējam uz citu cilvēku problēmām ar virspusējām dežūrfrāzēm, piemēram, "Viss notiek ne tāpat vien" vai "Vai esi mēģinājis jogu?" Bet ir līdzīgs, lai arī mazāk pazīstams jēdziens, kas vairāk orientēts nevis uz ārējo, bet uz mūsu iekšējo pasauli – emocionālais perfekcionisms .

Ko sevī ietver emocionālais perfekcionisms

Kad mēs dzirdam vārdu "perfekcionists", tad uzreiz iedomājamies cilvēku ar augstām prasībām par to, kā viņš izskatās, uzvedas un veic savu darbu. Emocionālais perfekcionists analogus standartus sev nosaka arī par to, kā viņš jūtas. Tā vietā, lai mudinātu citus skatīties uz gaišo pusi, kas izplata toksisku pozitīvismu, viņš sagaida no sevis nezūdošu optimismu.