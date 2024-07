87 gadus vecās sievietes kriminālizmeklēšanas inovācijas mainīja vēsturi. Viņa ir "nomedījusi" desmitiem brutālu slepkavu, ir izstrādājusi revolucionārus paņēmienus, kā eksaminēt un analizēt tos, kuriem nepārvarama "vajadzība" nogalināt. FIB leģendārās izmeklētājas Enas Bērdžesas dzīve, izstrādātā metodika atklājas fascinējošā trīs sēriju dokumentālā filmā "Mastermind: To Think Like A Killer".