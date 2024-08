Grūtniecības periods un mīlēšanās

"Vispirms es gribētu sacīt, ka nereti pāri primāri interesējas par to, vai maz drīkst mīlēties grūtniecības laikā. Un, jāsaka, nav tādu pierādījumu, kas mums liktu teikt, ka mīlēšanās grūtniecības laikā kaut kādā veidā apdraud grūtniecības norisi. Līdz ar to, jā, to drīkst darīt, un mīlēšanās nav ierobežota, izņemot tos gadījumus, kad jau ir kaut kādi sarežģījumi. Piemēram, ja ir asiņošana, ja ir saīsināts dzemdes kakliņš, ja ir priekšlaicīgu dzemdību risks, noplūduši augļūdeņi... Tad mīlēšanās var riskus attiecībā uz grūtniecību paaugstināt, un tad mēs kā ārsti to nerekomendējam piekopt," atzīst Vija Veisa. Tātad pirmais lielais problēmjautājums ir – drīkst vai nedrīkst?