Mūsdienās ar izdegšanu biežāk saskaramies tādēļ, ka hronisku stresu piedzīvojam uzreiz vairākās jomās, pieļauj speciālisti. Un, neraugoties uz to, ka spējam tikt galā ar izdegšanu, kad tā jau pielavījusies, vislabāk ir iemācīties pamanīt agrīnās pazīmes, lai novērstu nevēlamās sekas. Tas ir diezgan grūti, jo daudzi cilvēki uzskata, ka stress darbā ir neizbēgama un normāla lieta. Tāpēc izdegšana var lēnām un klusi pārņemt visu mūsu dzīvi. Kā to atpazīt? Kā ar to cīnīties?

Kādas izdegšanas stadijas pastāv

Septiņdesmitajos gados psihoanalītiķis Herberts Freidenbergers identificēja 12 izdegšanas posmus, bet mūsdienu zinātnieki modeli ir vienkāršojuši līdz pieciem. Tie ir detalizēti aprakstīti pētījumā par izdegšanu medicīnas darbinieku vidū, taču kopumā tie nav atkarīgi no nodarbošanās veida. Parasti posmi attīstās lineāri un ar katru jaunu situācija tikai pasliktinās, ja savlaicīgi netiek pieņemti mēri. Tomēr katrs no pieciem posmiem var nedaudz atšķirties dažādu cilvēku vidū, un par tiem plašāk runā speciālisti vietnē "Well and Good".