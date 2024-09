Esam pamanījuši, ka vairākos "TikTok" videoklipos visai neglītā kārtā tiek nozākāti apģērbu veikali. Proti, tiek sacīts, ka drēbes ir netīras, valkātas un saplēstas, nopirkt izcili baltu T kreklu esot neiespējamā misija. It sevišķi atlaižu laikos! Bet skaidrs, ka pats apģērbu veikals šādus "pigorus" neizstrādātu un nav nemaz tik melns, kā to pataisa. Pie šiem un citiem nesmukiem vainīgi esam vien mēs paši – klienti! Kā to mainīt? Kas jāņem vērā? Kāds īsti ir "perfekts klients"? Par to šoreiz lai runā etiķetes eksperte, H&M un "Apranga" grupas pārstāvji.