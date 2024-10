"Bija ļoti grūti pamosties vai pagatavot ēst. Bija nenormāls smagums krūtīs – var iztēloties laukakmeni, kas ir man virsū, un to nevar novelt nost," savās sajūtās par vientulību dalās 23 gadus vecā Viktorija sarunā ar "Delfi". Dziļu vientulības sajūtu viņa izjuta četrus mēnešus – tajā laikā visu laiku gribējās gulēt, nespēja sevi piespiest kaut ko darīt. Sajūta bijusi depresīva. "Un tāpēc arī iekšā bija vientulība. Tas bija kritisks periods... gandrīz aizgāju līdz tiltam un padarīju sev galu. Biju ļoti tuvu lūšanas punktam," viņa dalās atmiņās. Izrādās, ka vientulības sajūta Latvijā it nemaz nav sveša. Bet kā tieši vientulība mūs ietekmē, un kā tikt ar to galā?