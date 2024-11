"Atkal tu atstāji uz pēdējo brīdi!"

Eksperte skaidro, ka ikdienā ar vārdu "prokrastinācija" saprotam situācijas, kurās vajag pieķerties kādam darbam, bet mums ir grūti saņemties to īstenot, sākt jau tagad, un tas paliek vien nodomu līmenī. "Tad parasti iestājas brīdis, kad sākas pašpārmetumi: "Atkal tu atstāji uz pēdējo brīdi!" Mēs katrs zinām tādas situācijas, kad kaut ko vajadzētu darīt, bet prātā nāk domas: "Ai, esmu pārāk noguris! Darāmā ir tik daudz...Tas ir tik sarežģīti..." Vai: "Šodien jau tāpat nepaspēšu pabeigt, labāk rīt visu izdarīšu!" Ar šādām domām paši sevi bremzējām un nedarām to, kas būtu jāizdara," viņa stāsta. Dzīvē nereti to saucam par slinkumu, vai arī citi mums uz to norāda. Taču psiholoģijā to tik netīkamā un teju apvainojošā vārdā vis nesauc – to dēvē par atlikšanas uzvedību jeb prokrastināciju. Skan labāk? Varbūt. Bet tas ir stāsts par to, ka mēs apzināti, brīvprātīgi atliekam sev svarīgus, ieplānotus darbus, pat ja tam ir negatīvas sekas.