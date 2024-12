Divas gultas, divi rakstāmgaldi, divas mājas. Kad tiek pieņemts lēmums, ka pāris šķirsies, bieži vien bērns netiek nolikts pirmajā vietā, kā tam būtu jābūt. Šķiršanās fakts tiek noklusēts, vecāki neprot savā starpā komunicēt, un bērns galu galā jūtas vainīgs reizēs, kad jābrauc un jāpaliek pie kāda no vecākiem. Tiesa, tā tam nevajadzētu būt, un tomēr tā notiek. Turklāt visai bieži. Kā bērni pārdzīvo braukāšanu no viena vecāka pie otra un ko jāmācās darīt vecākiem, skaidro psiholoģe Kristīne Karlsone.

Tētis teica, ka strādā, bet īstenībā brauca pie citas

Kad Keitas vecāki šķīrās, viņai bija aptuveni pieci gadi, tādēļ tieši no šī laika viņa neko daudz neatceras. "Atceros, ka mājās nebija kā agrāk. Tētis braukāja uz darbu, kur it kā daudz strādāja, un es tam ticēju. Bet viņš brauca pie citas," stāsta Keita. Viņa līdz pusaudža gadiem ticēja tam, ka tētis ļoti smagi strādā, taču vēlāk saprata, ka tā nav. Mamma visu laiku bija stāstījusi taisnību – ka tētis vairs nedzīvo ar viņām. Kamēr mamma pastāstīja taisnību, tētis par to nerunāja. Un Keita izvēlējās ticēt tam, kam vēlējās – viņa bija pilnībā pārliecināta, ka tētis mājās nebrauc, jo strādā, un brauc tad, kad ir brīvs. "Kad mamma un citi tuvinieki stāstīja taisnību, es dusmojos, aizstāvēju tēti, jo viņš taču neko sliktu nav izdarījis. Kāpēc visi nomelno?" viņa atceras.