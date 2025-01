Kā rasta portāls "Veywell Mind" jaunais gads bieži vien šķiet kā jauns sākums un lieliska iespēja mainīt sliktos ieradumus, izveidot jaunas rutīnas, kas palīdzēs augt psiholoģiski, emocionāli, sociāli, fiziski vai intelektuāli. Skaidrs, ka domāt par jaunu apņemšanos ir daudz pievilcīgāk, nekā to ievērot. "Un līdz marta beigām daudzi no mums ir atmetuši savu apņēmību un atgriezušies pie vecajiem uzvedības modeļiem," portālā raksta psihosociālās rehabilitācijas speciāliste Kendra Čerija. Viņa skaidro, ka viena problēmas daļa var būt tā, ka mēs nezinām, kā to ievērot.