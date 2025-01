Visticamāk, mēs katrs zinām vismaz vienu cilvēku, kuru droši var saukt par egoistisku. Iespējams, tas pat ir kāds itin tuvs cilvēks, teiksim, radinieks, kurš pastāvīgi cenšas izmantot tavu tieksmi būt jaukam. Lai arī cik reizes būtu sniedzis šim cilvēkam izpalīdzīgu roku, kad palīdzība vajadzīga tev, šis cilvēks izgaist kā dūmi. Tāpēc ir svarīgi saprast, kā izbēgt no egoistisku cilvēku nagiem. Un, ja tas nav iespējams, kā ar viņiem sadzīvot? Par to raksta portāls "Psychology Today".

Protams, būtu jauki, ja no egoistiskiem un bieži vien arī nejaukiem cilvēkiem varētu vienkārši izvairīties. Uzsist knipi un viņu vairs nebūtu tavā apkārtējo cilvēku lokā, bet skaidrs, ka no egoistiem pilnībā izvairīties nav iespējams. Tie cilvēki, kas var būt tavi kolēģi vai ģimenes locekļi. Tad kā ar viņiem sadzīvot?

Taisnības labad jāsaka, ka ne visi vēlas būt nejauki. Daži vienkārši var būt tik pārņemti ar sevi, ka nemaz nemana citu cilvēku vajadzības, jo ir aizņemti ar to, lai apmierinātu savējās. Tāpēc cilvēki var neapzināti pateikt vai izdarīt kaut ko aizskarošu, izcīnīt savu virstoni, neskatoties uz citiem, vai neievērot normālu sociālo uzvedību.

Bet citi, kas ir acīmredzami nejauki un egoistiski, var būt arī visai lieli aprēķinātāji. Piemēram, dari visu pēc tīrākās sirdsapziņas, lai kādam palīdzētu, bet tad tiec vainots, ka kaut kas nav izdevies gana labi. Vai arī kāds izmanto tavu laipnību un pēc tam to nenovērtē vai neatbild, kad tev arī ir kāda vajadzība. Vai arī vari dzirdēt, ka kāds runā tev aiz muguras, nevis pasaka savu neapmierinātību acīs.

Skaidrs, ka šāda veida mijiedarbības var emocionāli ietekmēt tavu laimi un labklājību, līdz vienā brīdī vairs nespēsi tikt ar to galā. Piemēram, šāda uzvedība no apkārtējiem var traucēt miegam vai bieži likt justies aizkaitinātam. Un galu galā tas ir nogurdinoši. Tāpēc ar laiku vari vispār sākt izvairīties no jebkādas socializēšanās.