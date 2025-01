Partneri bieži jūtas dažādos veidos nodoti. Laiks un enerģija, kas būtu jāvelta attiecībām, tiek pavadīts, skatoties pornogrāfiju. Turklāt pornogrāfijas lietotāji bieži slēpj vai melo par savu uzvedību, lai izvairītos no sekām. Skaidrs, ka otra pusīte, to uzzinot, būtu pikta. Tāpēc vieglāk – samelot. Bet pārmērīga pornogrāfijas lietošana var ietekmēt partnerus gandrīz tāpat, it kā partneris būtu fiziski neuzticīgs. Sievietes, kuru partneri lieto pornogrāfiju, ziņo, ka jūtas ignorētas, emocionāli pamestas, mazāk vērtīgas un tā, it kā viņas būtu otršķirīgas salīdzinājumā ar pornogrāfiju. Tāpat otra pusīte var justies tā, it kā nevarētu mīļotajam uzticēties un paļauties uz viņu, ja nevar pat paļauties uz to, ka partneris nespēj neskatīties pornogrāfiju.