Padomi, kā iegūt jaunas un saglabāt jau esošās draudzības

Ja saproti, ka esi iniciators teju visām tikšanās reizēm, var rasties iespaids, ka jaunais paziņa nav ieinteresēts turpināt draudzīgās attiecības. Taču jāņem vērā, ka varbūt cilvēks ir izteikts prokrastinators, tāpēc sarunāt plānus laikus viņam ir itin grūti. Ļoti iespējams, cilvēkam var būt bailes no noraidījuma vai sajūta, ka pienākumu ir pārāk daudz, tāpēc ne vienmēr iniciatīvas trūkums norāda uz negribēšanu. Protams, tas nav tavs uzdevums uzminēt, ko otrs domā. Cilvēkiem pašiem jāspēj komunicēt par to, ko viņi grib vai negrib. Uzsāc kontaktu, neatkarīgi no tā, cik nesamērīga šķiet iniciatīva. Pirms cilvēku uzrunā vari nodomāt: "Ja tam jānotiek, tas ir atkarīgs no manis," un, ja cilvēks nevēlas kontaktu, vismaz to uzreiz sapratīsi.