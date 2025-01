Svarīgs atgādinājums – tu nevari izpatikt visiem

Vai esi viens no tiem, kas vēlas dzīvot tā, lai ar ikvienu būtu pēc iespējas labākās attiecības un izdotos aizbēgt no nevajadzīgas drāmas? Tas ir perfekcionista dabā, turklāt ir svarīgi otram izpatikt pat tad, ja tev pašam tas otrs nemaz tik ļoti neiet pie sirds kā cilvēks. Neizklausās diez ko pareizi, vai ne?

Kā pasaulē atzītajā žurnālā "Psychology Today" raksta licencēts garīgās veselības konsultants no Ņujorkas Leons Gārbers, ārstējot šādus cilvēkus, viņiem bieži tiek uzdots jautājums – kam cilvēki ir domāti? Un diemžēl pārāk daudzi nespēj ātri rast atbildi uz šo vaicājumu.

Pasaulē, kurā sociālo statusu nosaka sekotāju skaits, mēs mēdzam izturēties pret apkārtējiem tieši tā, kā to dara politiķi pret vēlētājiem – lūdzot viņu mīlestību, kā politiķi lūdz balsis. Attiecības bieži raksturo tikai lietderība. Itin bieži šāda veida "darījumi" pieaugušajiem šķiet godīgi un saprātīgi. Tomēr aizvien ir daži, kuri šādā pasaulē izdzīvot nespēj, pēc tam nonāk terapijā, cīnoties ar vientulību un ilgstošām skumjām.

Kā skaidro Gārbers, šie cilvēki ierasti terapijā skaidro, ka nav pietiekami gudri, pietiekami pievilcīgi vai pietiekami veiksmīgi. "Bet tā kā daži no viņiem attīsta spēju pārveidot savus negatīvos uz sevi balstītos uzskatus vai vienkārši vēlas iegūt daļu no tā, ko viņi uzskata, ka vēlas dabūt, pāri paliek dziļa tukšuma sajūta. Var apgalvot, ka šīm īpašībām (būt pietiekami gudram un tā tālāk) ir daudz mazāka nozīme, ja esi izolēts no pārējiem," viņš raksta.