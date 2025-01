Psiholoģe vērtē: vai mūsu tieksme izmest un nelabot lietas norāda uz vājumu

Ja agrāk saplīsušu lietu labošana bija gan ekonomisku iemeslu, gan vispārpieņemtu vērtību noteikta norma, tad mūsdienās, it īpaši attīstītajās valstīs, izplatītāka ir ātra lietu nomaiņa. Kāpēc izmest un aizvietot ir kļuvis svarīgāk nekā salabot, un vai tas kaut ko liecina ne tikai par mūsu patēriņa paradumiem, bet arī par attiecību veidošanu? "Es saskatu spēcīgas paralēles: labošanas kultūra nozīmē dziļāku saikni – gan ar lietām, gan ar cilvēkiem, bet aizvietošana – gluži pretējo," skaidro psihoterapeite Madara Pumpure.

Kāpēc izvēlamies aizvietot, nevis salabot?

Madara Pumpure skaidro, ka "izmest un aizvietot" mentalitāte ir saistīta ar ātru dzīves tempu – cilvēki nevēlas ieguldīt laiku labošanā un dod priekšroku ātri pieejamām alternatīvām, jo laika vienmēr ir par maz. Daudz stundu "apēd" izklaide, piemēram, mobilo ierīču lietošana. Turklāt jaunas lietas tiek asociētas ar statusu, baudu un dopamīna pieplūdumu. Sabiedrības spiediens un materiālisma jeb patērētāju kultūra veicina vēlmi pēc jaunā, arī sociālie mediji pastiprina vēlmi pēc "perfekta" tēla, kas bieži mudina atteikties no vecā, nevis to uzlabot. Sociālie mediji vai mudž no reklāmām, kas mudina pirkt jaunas preces.