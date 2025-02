Vienkārši veidi, kā iemācīties pateikt "nē"

Pievērs uzmanību atbildes došanas laikam

Tā vietā, lai tūlīt piekristu pieprasījumam, pārdomā, ko no tevis prasīs šis uzdevums. Un vai esi spējīgs to paveikt? Vai maz to gribi? Šis apdomāšanās laiks var novērst impulsīvas apņemšanās un nodrošināt, ka lēmumi atbilst tavām prioritātēm. Tā arī vari atbildēt: "Es mazliet apdomāšu šo piedāvājumu."