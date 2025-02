Teju puse iedzīvotāju pērn piedzīvojuši trauksmi un panikas lēkmes

Aptaujas rezultāti liecina, ka sievietes biežāk nekā vīrieši pēdējo 12 mēnešu laikā piedzīvojušas trauksmi vai panikas lēkmi. Dati arī atklāj tendences dažādās vecuma grupās. No tiem, kuri pēdējā gada laikā izjutuši trauksmi, vairāk nekā puse jeb 55 procenti ir gados jaunie vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Turpretī vecākās paaudzes iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem ar trauksmi vai panikas lēkmēm saskārušies ievērojami retāk – 32 procenti.