Vai klusums patiešām ir zelta vērts?

Četru pētījumu sērijā, kas aprakstīta žurnālā "Motivation and Emotion", publicēts Psiholoģe Neta Vainstaina no Apvienotās Karalistes Redingas Universitātes un viņas kolēģi aicināja studentus un pieaugušos, kuriem ir partneri, uzrakstīt par savu pieredzi klusuma mirkļos kopā ar mīļoto. Viņi izvirzīja arī hipotēzi, ka klusēšana atšķiras pēc nozīmes un emocijām, ko tā izraisa, atkarībā no tās motivācijas.