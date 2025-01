Cilvēki, veltot savu dārgo laiku fiziskām aktivitātēm, sagaida tūlītēju efektu – skaistu, trenētu ķermeni un muskuļu masas pieaugumu. Nav pārsteigums, ka tik kārdinoši izklausās uztura bagātinātāju ražotāju saukļi par to, ka tieši viņu produkts palīdzēs ātri iegūt kāroto rezultātu. Bet, vai šie solījumi tiešām ir ticami vai tikai veikls mārketinga triks? Atbildes sniedz "MyFitness " privātā trenere un farmakoloģijas speciāliste Anna Apsīte un treneris Kārlis Matisāns.

Veselīga dzīvesveida piramīda. Kas patiešām ir svarīgi?

"Uzņemto olbaltumvielu daudzumu var palielināt, lietojot proteīna pulverus, kas mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi. Ir pieejams gan sūkalu proteīns no piena, gan vegānu proteīns. Izvēloties vegānu proteīnu, ieteicams pievērst uzmanību tādam, kura sastāvā ir dažādu augu proteīns. Proteīna pulveri visbiežāk lieto, sajaucot to ar pienu vai ūdeni. Veselam cilvēkam no pulvera lietošanas nebūs nekas slikts, tas veidos lielāku sāta sajūta un palīdzēs uzturēt ķermeņa lieso masu. Savukārt, ja ir novērotas nieru vai aknu veselības problēmas, tad pirms uztura bagātinātāju lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu," norāda Apsīte.