Regularitāte ir atslēga: kā jebkura vecuma sieviete var uzturēt pastāvīgu muskuļu tonusu

Izvirzot fitnesa mērķus novecojot, ir svarīgi koncentrēties uz ķermeņa spēka stiprināšanu. Sevis badināšana un pārmērīgs tievums vairs nav aktuāls, taču spēcīgs, kustīgs un veselīgs ķermenis ir svarīgāks nekā jebkad agrāk. Ārste Džeimija Sīmane portālā "Mind Body Green" skaidro, kā šo mērķi sasniegt neatkarīgi no vecuma.

Sīmane norāda, ka olbaltumvielu sintēze muskuļos sievietēm sāk palēnināties jau pēc 30 gadu vecuma un vēl straujāk menopauzes laikā, samazinoties estrogēna līmenim. "Pastāv arī citas ar vecumu saistītas izmaiņas, kas veicina sarkopēniju – pakāpenisku skeleta muskuļu masas, spēka un fiziskās veiktspējas zudumu. To var veicināt nepietiekams olbaltumvielu daudzums uzturā un nepietiekamas fiziskās aktivitātes, piemēram, pārāk maza slodze pretestības treniņos," viņa piebilst.

Labākie veidi, kā to novērst

Izvairīties no alkohola lietošanas.

Leicīns ir viena no deviņām neaizvietojamajām aminoskābēm, kas nepieciešama cilvēka organismam. Tā kā ķermenis pats to nespēj sintezēt, leicīns jāuzņem ar uzturu. Šī aminoskābe ir īpaši svarīga muskuļu olbaltumvielu sintēzei un muskuļu audu atjaunošanai pēc fiziskās slodzes.

Cik bieži jāsporto?

Saskaņā ar ārstes Džeimijas Sīmanes teikto, lai saglabātu muskuļu masu un uzturētu labu fizisko formu, ieteicams veikt vismaz divus līdz trīs treniņus nedēļā, kas ietver mērenu intensitāti un slodzi. Laika gaitā slodze ir pakāpeniski jāpalielina, lai turpinātu progresu un izvairītos no stagnācijas.

Vai sievietēm, kurām joprojām ir menstruācijas, spēka treniņu plānā apzināti jāņem vērā cikls? "Menstruālais cikls nemaina to, cik spēcīga ir sieviete, taču estrogēnu var izmantot, lai sasniegtu labākus rezultātus un efektīvāk atjaunotos folikulārās fāzes laikā," skaidro ārste. "Pirmās divas cikla nedēļas ir piemērotas intensīvākiem treniņiem ar lielākiem svariem. Pēc ovulācijas, kad estrogēna līmenis samazinās un progesterona līmenis paaugstinās, ieteicams nedaudz samazināt treniņu intensitāti."

"Strādājiet ar treneri, lai pievērstu uzmanību pareizai tehnikai. Jums var būt nepieciešama aktīvāka atveseļošanās – 24–48 stundu atpūta starp visa ķermeņa treniņiem. Tomēr dažas traumas var vēl vairāk aizkavēt atveseļošanos, tāpēc esiet uzmanīgas! Konsultējieties ar ārstu par hormonu līdzsvara saglabāšanu. Izvairieties no alkohola, jo organisms vairs nespēj to tik efektīvi pārstrādāt. Atrodiet savējās! Sievietes, kuras uztur kontaktu ar citām spēcīgām un pozitīvi noskaņotām sievietēm, gūst lielu labumu no līdzcilvēku atbalsta šajā jaunajā dzīves posmā."