Kas citam miskaste, otram bagātība. To pierāda arī kāda krāšņa māja Tuksonā ASV – tā izgatavota no tūkstošiem stikla pudeļu, turklāt māja patiesi izskatās visai glīti. Un nu tā ir nonākusi tirgū, cena nav no mazākajām – 432 500 tūkstoši ASV dolāri jeb aptuveni 401 987 tūkstoši eiro.