Vismaz pa vienam ceriņkrūmam pagalmā ir katram, kam to platība ļauj. Jo kā gan citādi sagaidīt pavasari, ja ne ar košām ziedu gubām, kurās turklāt var pamanīties atrast arī pa kādai laimītei. Taču arī koki noveco, kļūst līki, greizi un nepareizi. Kociņš tomēr ar gadiem kļuvis mīļš, pavisam nozāģēt to būtu grēks, tādēļ rodas gaužām aktuāls jautājums – kā to pareizi sakopt, lai krūma izskatu nesabojātu tikai vēl vairāk?