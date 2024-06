Vienkārši triki, kā uzturēt mājokli vēsu bez gaisa kondicioniera. Zināšanas, kas nepieciešamas daudziem, kad Latviju skāris kārtējais karstuma vilnis. Būtiski, ka lielāko daļu uzlabojumu vari veikt bez prāviem finansiāliem ieguldījumiem. Galvenais – nedaudz pamainīt savus paradumus agrās rīta stundās un nebaidīties no caurvēja.

Neuzkarsē mājokli vēl vairāk

Cepeškrāsns, veļas žāvētājs un citas ierīces, kas izdala siltumu, karstā laikā labāk nelietot, iesaka "The Spruce". Ja nu ļoti gribas krāsnī kaut ko cept, labāk to dari vēlu vakarā vai agri no rīta, kad ir iespējams arī kaut nedaudz mājokli atvēsināt, atverot logu.