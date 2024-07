Līdakaste

Pārsteigums? Droši vien ne. Šis augs (Sansevieria) pacietīs gan ēnainas vietas, gan sauli, gan arī sausuma periodus. Reizēm aizmirstu to aplaistīt pat trīs nedēļas, bet tas joprojām dzīvo laimīgs. Patiesībā labāk līdakasti ir laistīt retāk, nevis biežāk. Pārāk liels mitrums var sapūdēt zemi un augs aizies bojā. Vislabāk to stādīt māla podiņā un laistīt no apakšas, ne augšas. Proti, kad augs ir pilnībā sauss, to uz desmit minūtēm ieliek ūdens peldē. Par līdakasti varu teikt vienīgi to labāko – pēc laika saaug tik kupla, ka daļu var pārstādīt citā podiņā. Vairāk par līdaksti lasi šeit.