Tomātu audzētāja uzsver, ka, pirmkārt, viss ir atkarīgs no tā, cik ātri lietus ūdeņi "aizies" jeb iesūksies zemē. Ja tas notiks divās, maksimums trīs dienās, tad var cerēt, ka tomātus izdosies izglābt. Ja tomēr ūdens daudzums nemazināsies, tomāti aizies bojā. "Tomāts nav ūdens augs, tā saknes vienkārši nopūs," saka Bražūne. Ja ir tāda iespēja, var mēģināt lieko ūdeni atsūknēt, bet tam nepieciešams piemērots sūknis ar filtriem, jo parastie šādu zampu nespēs atsūknēs. Vēl var mēģināt siltumnīcas taciņās izrakt dziļākas bedres, kurās satecēt liekajam ūdenim, un tad no tām smelt to ārā. Bet šis variants der, ja tomātu dobes ir augstākā līmenī par taciņu, jo starp tomātu stādiem gan šādas bedres nedrīkst rakt, jo tad tiks traumētas auga saknes.