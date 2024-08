"Tomātus audzēju, jau kā sevi atceros," viņa stāsta. Ierasti Ilze sēklas ievākusi pati no tomātiem, kas pirkti tirgos, vai labas sēklas iegādājusies kādās tomātu izstādēs, taču šopavasar viņa nolēmusi, ka ir laiks pamēģināt sēklas iegādāties internetā, un tā uz Latgali atceļoja sēklas no Cēsīm – no tomātu kolekcionāra "Tomato AM" klāsta. "Tomāti sanākuši ļoti super," viņa saka.