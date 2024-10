Vai tavam četrkājainajam mīlulim mēdz būt garastāvokļa svārstības? Apātija, mazaktivitāte, izolētība vai motivācijas trūkums? Lai gan to tieši nevar salīdzināt ar cilvēku depresiju, kur iesaistīti sarežģītāki garīgie procesi, tā ir taisnība, ka arī suņi var ciest no depresijas un trauksmes. Arī viņi ir jūtīgas un emocionālas būtnes, kas, tāpat kā cilvēki, piedzīvo emociju svārstības – no priecīgām līdz ne tik pozitīvām.