Pārliecība, ka vecas mēbeles pie pirmās izdevības nevajag mest ugunskurā, Ilzei Voitišķei bijusi jau sen. Savulaik, dzīvojoties laukos, nagi niezēja kaut ko sadarīt ar vecvecāku mēbelēm, lai tās uzfrišinātu, bet trūka zināšanu un mākas to izdarīt pilnvērtīgi. Bet tās izmest roka necēlās jau toreiz. "Manuprāt, mūsdienās reti masu produkcijā (ekonomiskajā sektorā) var iegūt tādas stingrības un izturības mēbeles, kā bija agrāk," šādu tekstu "Facebook" rakstīja Ilze pēc tam, kad redzēja – citā ierakstā cilvēks nopelts par to, ka PSRS laika mēbeli glābis no uguns.