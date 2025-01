Ar pirkuma noformēšanu noteikti var palīdzēt zvērināts notārs. Lai iegādātos īpašumu, jānoslēdz pirkuma līgums, kuru sastāda zvērināts notārs vai, ja juridiskās zināšanas ir pietiekamas, to var darīt patstāvīgi. Pirkuma līguma sastādīšanas izmaksas atkarīgas no īpašuma vērtības (darījuma summas). Zvērināta notāra amata atlīdzība par līguma sastādīšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" 6. punktu ir 0,5 procenti no darījuma summas, bet ne mazāk kā 80 eiro.