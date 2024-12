Gada krāsas

Lai gan krāsu institūts "Pantone" par 2025. gada krāsu izvēlējies mokas brūno (Mocha Mousse), interjera dizainā dominēs arī citi zemes toņi, piemēram, terakota, salvijas zaļais, smilšaini bēšais un maigi pelēkbrūnais, kas mājoklim piešķirs harmoniju un dabas tuvuma sajūtu. Šie toņi kļūs par iecienītu izvēli, piedāvājot daudzveidīgas iespējas dizaina risinājumiem – no eleganta minimālisma līdz bohēmiskai eklektikai, un tie lieliski darbosies gan sienu krāsojumā, gan mēbeļu un tekstila akcentos.

Daba – daļa no mājokļa

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2025. gadā viena no dominējošām tendencēm interjerā būs biofilais dizains, kas akcentē harmonisku dabas integrāciju ikdienas dzīves telpā. Interjerus ar jaunu vērienu papildinās zaļie akcenti – telpaugi, iekštelpu ūdenskritumi un dzīvo zaļo sienu risinājumi. Lieli logi un plašas stikla virsmas kļūs par dizaina centrālajiem elementiem, piepildot mājokli ar dabīgo gaismu.

No minimālisma uz maksimālismu

Mūsdienās cilvēki arvien vairāk attālinās no nepieciešamības regulāri mainīt interjeru, lai tas atbilstu īslaicīgām modes tendencēm, un pievēršas pārdomātam, ilgtspējīgam dizainam, ko raksturo laika pārbaudītas vērtības. 2025. gadā gadā šī tendence kļūs vēl izteiktāka, iezīmējot pāreju no minimālisma uz maksimālismu. Tas piedāvā iespēju ikvienam pielāgot interjeru savām vēlmēm – no smalkiem maksimālisma akcentiem līdz drosmīgi slāņotiem un izteikti košiem dizaina risinājumiem. Maksimālisms izceļas ar personalizētu un eklektisku pieeju, harmoniski apvienojot dažādas krāsas, bagātīgas tekstūras un rūpīgi atlasītus dekoratīvus elementus, tostarp, mākslas darbus, vintage priekšmetus un amatnieku darinājumus. Šī tendence mudina drosmīgi miksēt dažādus stilus un materiālus, piemēram, samtu, brokātu, zīdu, kokvilnu, koku, metālu un stiklu.