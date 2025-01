Kā saprast, ka suns vai kaķis jūtas labi un tam nekas nekaiš? Ja dzīvnieks ēd, nevemj, normāli nokārtojas, ir aktīvs un uzvedas tāpat kā parasti, visticamāk, viss ir kārtībā. Reizēm gadās dienas, kad dzīvnieka apetīte ir sliktāka nekā citās reizēs vai arī tas atsakās no ēdiena – līdzīgi kā cilvēkam dažreiz vienkārši nav apetītes. Vai tas ir normāli un cik ilgi dzīvnieks var neēst, skaidro "Rimi Mājdzīvniekiem" veselības eksperte, sertificēta veterinārārste Anete Kalniņa.

Jebkuram dzīvniekam ēstgribas trūkums ir pirmā pazīme par kādu novirzi no normas organisma darbībā. Protams, diennakts bez ēdiena nebūs nāvējoša, jo arī dzīvniekam ir organisma rezerves un īss periods bez ēšanas ir izturams, bet svarīgākais saprast, kāds ir apetītes trūkuma cēlonis.

Ja neēd kaķis

Jāņem vērā, ka kaķa organismam piemīt unikālas īpatnības. Pirmā no tām – kaķis nedrīkst neēst, jo tā organismam paredzēts, ka tas bieži un nelielās porcijās uzņem ēdienu. Tas nav pielāgots enerģijas ieguvei no tauku rezervēm. Dabā kaķis nebūs aptaukojies, bet kaķim, kas uzturas mājās, tauku rezervju var būt vairāk, un neēšanas periodā organisms sāk tauku rezerves šķelt, bet tas savukārt var rezultēties ar nopietniem aknu bojājumiem.

Ja neēd suns

Suņi, it sevišķi liela izmēra, bez ēdiena var izdzīvot ilgāk, bet ir jāsaprot, ka apetītes trūkums nav norma, un tam parasti ir cēlonis. Iemeslu neēšanai var būt ļoti daudz. Viens no tiem ir sāpes. Piemēram, sāpošu ausu, kāju vai urīnceļu dēļ dzīvnieks var atsacīties no ēdiena. Tāpat tas var notikt arī pie barības maiņas, kad strauja ēdiena nomaiņa var izraisīt dzīvniekam apetītes trūkumu. Būtisks faktors ir arī paaugstināta ķermeņa temperatūra. Iedomāsimies sevi kādas saslimšanas laikā, kuras rezultātā ir paaugstināta ķermeņa temperatūra – diez vai tajā brīdī mūsu pirmā doma ir par gardu maltīti, jo organismam prioritāri ir cīnīties ar izmaiņām savā ķermenī un iekaisuma procesiem.