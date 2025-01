Kā iesaistīt ģimeni mājas uzkopšanā un nesaiet visiem ragos?

Mājas soļa pienākumu sadale nereti ģimenēs ir strīdus ābols. Kā to novērst? Uzkopšanas profesionāle un dekoratore Julle Tamika iesaka sākt ar atklātu sarunu un skaidri definēt, kas no katra tiek sagaidīts. "Bieži vien ģimenē ir viens, kurš uzskata, ka dara visvairāk, bet pārējie savus pienākumus neuztver nopietni," uzsver eksperte. Šādas situācijas ir laba augsne ilgstošam stresam un konfliktiem, it īpaši, ja pienākumu sadale ir nevienmērīga vai nav izskaidrots, kas tiek gaidīts no pārējiem.