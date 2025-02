Kressalāti, sīpolloki un garšaugi – kā izaudzēt zaļumus uz palodzes?

Uz palodzes kressalāti un sīpolloki

Dārzkopības institūta Dārza daļas vadītāja Baiba Skrebele iesaka salātu stādus audzēt no veikalā nopērkamajiem mazajiem salātiem podiņos. "Salātlapas nogriež, izņem saknes no podiņa un ievieto jaunā augsnē – no rozetītes sāks augt jauni salātiņi, daudz spēcīgāki nekā no sēklām audzētie."