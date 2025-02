No odzes kodiena līdz privātam eksotārijam: veterinārārsta Jurija misija

Cieša saikne ar dabu un dzīvniekiem

Šobrīd Jurijs vairs nevar pateikt precīzu dzīvnieku skaitu: "Skaitlis ir diezgan liels, tāpēc es tos vairs neskaitu. Bet tie ir desmitos, varbūt pat vairāk!" Viņam patīk, ka katram dzīvniekam ir sava unikāla rakstura iezīme un īpašs veids, kādā tas izpaužas. Kolekcija ir viņa aizraušanās, un, lai gan viņš to sauc par hobiju, Jurijs to uztver ļoti nopietni un iegulda lielu darbu, lai nodrošinātu saviem dzīvniekiem vislabākos apstākļus.

Eksotisko dzīvnieku aprūpes noslēpumi

Jurijs ir kvalificēts veterinārārsts un lieliski zina, kas nepieciešams dzīvniekiem. Visu medicīnisko aprūpi saviem dzīvniekiem viņš nodrošina pats – sākot no operācijām, piemēram, audzēja noņemšanas hameleonam, līdz pat dzīvdzemdētāju čūsku dzemdībām.

Ēdienkartē viņa čūskām un ķirzakām ir tikai kvalitatīva barība – paipalu olas, saldēti grauzēji, kā arī kukaiņi un kāpuri, ko īpašos konteineros audzē pats saimnieks. Starp ķirzakām ir arī vegāni, un tos Jurijs baro ar augļiem un salātu lapām. Taču uzturs nav vienīgais svarīgais aspekts eksotisko dzīvnieku aprūpē. Rāpuļiem vienmēr jābūt pieejamam svaigam un tīram ūdenim – viņi to ne tikai dzer, bet tajā arī peldas un mitrina ādu, lai atvieglotu vecās ādas nomešanu.

Brīvība aiz stikla

Papildu dažāda izmēra ķirzakām un desmitiem čūsku Jurijam līdzās ir arī dievlūdzēji, hameleons, gekoni un mēreni apaļīgs kaķis vārdā Barsiks. Visi mīluļi lieliski sadzīvo, tomēr dažkārt attiecības starp tiem prasa rūpīgu uzraudzību. "Protams, ļauju ķirzakām un čūskām pastaigāties – viņiem ir ārkārtīgi svarīgi brīvi pārvietoties. Bet ir viens likums – nesatikties ar Barsiku viens pret vienu. Ne tāpēc, ka viņš būtu plēsīgs mednieks, drīzāk – ziņkārīgs pētnieks, kurš reizēm neapzinās savu izmēru. Tāpēc izvairāmies no nevajadzīgām drāmām," smejoties stāsta Jurijs.

Lielie plāni eksotikas pasaulē

Viens no Jurija mērķiem ir lauzt stereotipu, ka čūskas ir biedējošas: "Čūskas ir apbrīnojami dzīvnieki, kas pelnījuši vairāk sapratnes un cieņas!" Papildu čūsku un varānu audzēšanai veterinārārsts pats ar rokām veido dekorācijas akvārijiem un terārijiem. Tās ne tikai izskatās iespaidīgi, bet arī pilda svarīgu funkciju – kalpo kā drošas slēptuves to iemītniekiem. Katra dekorācija tiek radīta no dzīvniekiem drošiem materiāliem un rūpīgi apgleznota ar rokām. Arī šajā jomā Jurijs plāno attīstīties un pilnveidot savu darbu. Viņš turpina arī čūsku un varānu audzēšanu, piedāvājot tos jaunajiem saimniekiem, kuri vēlas eksotisku mājdzīvnieku.