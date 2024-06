Ir daudz iespēju, kā veikt Santjago ceļu: viss atkarīgs no pilsētas, kurā sākat. Populārākais ir franču variants (800 kilometri pāri Pirenejiem un caur Spānijas vidieni), tad portugāļu (400 kilometri no Lisabonas un 250 kilometri no Porto gar okeānu), ziemeļu (860 kilometri gar Spānijas ziemeļu krastu) un "primitivo" (315 kilometri) – vecākais un grūtākais maršruts no Ovjedo.